Ateliers culinaires à la MFR de Chargey les Gray (70) MFR de CHARGEY LES GRAY, 12 mai 2023, Chargey-lès-Gray. Ateliers culinaires à la MFR de Chargey les Gray (70) Vendredi 12 mai, 08h30 MFR de CHARGEY LES GRAY Lucie Brisoto, blogueuse Healthy comtoise et créatrice d’un livre de recettes pour la MSA de Franche-Comté animera deux ateliers culinaires avec une nutritionniste le matin du 12 mai dans les cuisines de la MFR. MFR de CHARGEY LES GRAY 77 rue Nationale 70100 CHARGEY LES GRAY Chargey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

