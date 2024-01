Prévention routière MFR de Berlencourt le Cauroy Berlencourt-le-Cauroy Catégories d’Évènement: Berlencourt-le-Cauroy

Prévention routière Mercredi 24 janvier MFR de Berlencourt le Cauroy Berlencourt-le-Cauroy

2024-01-24T12:00:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T12:00:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00 Le comité ABCD met en place une journée de sensibilisation à la prévention routière à la MFR de Berlencourt-Le Cauroy le mercredi 24 janvier 2024. Sur le temps de pause de midi, les élèves pourront participer à un atelier de sensibilisation aux méfaits de l’alcool. L’après midi sera dédiée à l’intervention de monsieur Cardinaël, intervenant pour la prévention routière, qui a perdu son fils dans un accident de la route et qui témoigne depuis auprès des élèves des conséquences de cette tragédie. MFR de Berlencourt le Cauroy 161 Rue de Grand Rullecourt, 62810 Berlencourt-le-Cauroy Berlencourt-le-Cauroy 62810 Pas-de-Calais Hauts-de-France prévention routière Détails Catégories d’Évènement: Berlencourt-le-Cauroy, Pas-de-Calais Autres Code postal 62810 Lieu MFR de Berlencourt le Cauroy Adresse 161 Rue de Grand Rullecourt, 62810 Berlencourt-le-Cauroy Ville Berlencourt-le-Cauroy Departement Pas-de-Calais Lieu Ville MFR de Berlencourt le Cauroy Berlencourt-le-Cauroy Latitude 50.266763 Longitude 2.432684 latitude longitude 50.266763;2.432684

