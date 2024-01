Forum EVA MFR d’Ambleny Ambleny Catégories d’Évènement: Aisne

Forum EVA MFR d'Ambleny Ambleny, 22 février 2024

Début : 2024-02-22T09:00:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T09:00:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00 Le service Action Sanitaire et Sociale de la MSA Picardie, accompagné du service Vie Mutualiste, met en place une animation auprès des élèves de la MFR d’Ambleny. Cette action intitulée « Forum EVA » (Entrée dans la Vie Active) se déroulera sur une journée, sous forme d’ateliers. Le but est de sensibiliser les jeunes à « la vraie vie » avec des échanges ludiques, autour des thématiques suivantes : Le budget,

Le logement,

La santé,

MFR d'Ambleny 11 rue du pont cheminet 02290 Ambleny

