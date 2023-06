TOUSSO FLIP: Festival Ludique International de Parthenay MFR CFA Allonne, 13 juillet 2023, Allonne.

Ce séjour est proposé à des enfants de 9 à 11 ans.

Il se déroule dans la ville de Parthenay pendant le Festival des jeux.

Le groupe d’enfants sera hébergé en pension complète à la MFR de Secondigny.

Les animateurs vont accompagner les enfants sur:

* la découverte de façon ludique de la ville de Parthenay et de ses alentours: rallye, chasse au trésor.

* le choix et l’organisation des activités et visites de la semaine.

MFR CFA rue d'Allonne , 79130 SECONDIGNY Allonne

