Goû’thé de la MFR – Semaine bleue Mfr Buis-les-Baronnies, 5 octobre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Venez rencontrer les élèves de la Maison Familiale et Rurale autour d’un goûter festif.

Sur réservation au 04 75 28 04 50 ou viesociale@hl-buis.fr.

2023-10-05 14:30:00 fin : 2023-10-05 17:00:00. .

Mfr Place du 19 mars 1962

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet the students of the Maison Familiale et Rurale for a festive snack.

Reservations required on 04 75 28 04 50 or viesociale@hl-buis.fr

Ven a conocer a los alumnos de la Maison Familiale et Rurale y disfruta de una merienda festiva.

Es necesario reservar en el 04 75 28 04 50 o en viesociale@hl-buis.fr

Treffen Sie die Schülerinnen und Schüler der Maison Familiale et Rurale bei einem festlichen Imbiss.

Mit Reservierung unter 04 75 28 04 50 oder viesociale@hl-buis.fr

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale