PORTES OUVERTES DANS LES MFR DROME ARDECHE 27 janvier et 16 mars 2024 MFR BUIS LES BARONNIES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Les MFR de Drôme Ardèche accueillent les jeunes dès 14 ans pour leur proposer un accompagnement vers la formation la plus adaptée à leur projet.

Les MFR vous invitent à les découvrir. Plus de 50 classes proposées pour répondre aux besoins des jeunes et aux besoins des entreprises.

Des formations pour orientations et des formations dans des filières professionnelles préparant à des diplômes allant du CAP à la Licence professionnelle dans les secteurs de la production agricole ( animale et végétale) et horticole, de l’aménagement et gestion des milieux naturels de la restauration la cuisine, du commerce des services aux personnes ou aux entreprises (sanitaire – santé – social)

MFR BUIS LES BARONNIES Place du 19 Mars 1962 26170 Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.mfr-desbaronnies.fr/ »}]

FORMATION ALTERNANCE APPRENTISSAGE ORIENTATION MFR 4ème 3ème

https://www.mfrdromeardeche.fr