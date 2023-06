EG Loisirs Genève 2.0 MFR BONNE Saint-Sigismond, 12 juillet 2023, Saint-Sigismond.

Notre colonie de vacances prend la forme cette année d’un séjour sportif et éducatif tout en maintenant son aspect ludique.

Nos colos sont ouvertes à tous et associent renforcement et apprentissage.

Cette année nous nous retrouverons pour un séjour en milieu montagnard et espérons ainsi que ce cadre permettra à nos jeunes de s’épanouir tout en découvrant la faune et la flore locale.

Car la réussite d’un séjour tient en son encadrement, nous mettons un point d’honneur à recruter du personnel qualifié et à accompagner nos jeunes tout au long du séjour afin de garantir ainsi leur bien-être et leur sécurité.

MFR BONNE ROUTE DES ALLUAZ Saint-Sigismond 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0768925271 »}, {« type »: « email », « value »: « egloisirs@gmail.com »}]

