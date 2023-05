Les Lutins MFR Balleroy 14, 31 juillet 2023, Balleroy.

Les Lutins 31 juillet – 18 août MFR Balleroy 14 Séjours de19 jours (du 31 juillet au 19 août)coût journalier 149 €.

Séjours adapté pour des jeunes de moyenne à bonne autonomie

Petite commune de Normandie, dotée d’un magnifique château, située entre mer et forêt et entre ville et campagne, à 15 Km de Bayeux, 40 km de Caen et 27 km des plages du débarquement d’Arromanches.

• Sortie au parc d’attractions Bayeux Aventure,

• Journée au Zoo de Jurques,

• Promenades en forêt de Cerisy,

• Visite de la ville médiévale de Bayeux et spectacle de lumières sur la cathédrale,

• Sorties sur les grandes plages du débarquement,

• Visite d’une ferme pédagogique,

• Promenade insolite au jardin pieds-nus du viaduc de la Souleuvre,

• Visites de châteaux et musées.

