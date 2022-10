Poney Circus MFR Ambleny Ambleny Catégories d’évènement: Aisne

totalement gratuit

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. MFR Ambleny 11 r pont cheminet 02290 Ambleny Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France A quelques kilomètres de Soissons, sur la commune d’Ambleny,se trouve la Maison Familiale et Rurale, lieu propice aux activités de plein air.

A travers ce séjour, nous te proposons de découvrir et de participer à des activités équestres (balades et soins des chevaux) ainsi qu’une initiation au cirque (jonglage, rola bola, assiette chinoise,etc…).

Le fil conducteur de ce séjour: la découverte mais aussi la relation aux autres , le vivre ensemble, avec une attention particulière sur la qualité de la vie collective (rythme, accompagnement, etc.) .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T09:00:00+02:00

2022-10-28T17:00:00+02:00

