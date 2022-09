Atelier Cuisine à la MFR d’Ambleny organisé par les élus de la MSA Picardie MFR Ambleny Ambleny Catégories d’évènement: Aisne

Ambleny

Atelier Cuisine à la MFR d’Ambleny organisé par les élus de la MSA Picardie MFR Ambleny, 7 octobre 2022, Ambleny. Atelier Cuisine à la MFR d’Ambleny organisé par les élus de la MSA Picardie Vendredi 7 octobre, 13h30 MFR Ambleny Atelier cuisine animé par les élus avec les élèves de la MFR d’Ambleny MFR Ambleny 11 Rue du Pont Cheminet, 02290 Ambleny Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France Les élus des cantons de Soissons et de Vic sur Aisne vont à la rencontre des élèves de BTS 1ére année le vendredi 7 octobre 2022 de 13H30 à 16H30 autour d’un atelier cuisine.

Un diététicien interviendra sur les besoins alimentaires selon le public.

En parallèle, l’atelier cuisine animé par les élus MSA et aidés des élèves prépareront des gâteaux au chocolat et courgettes.

Un goûter clôturera cet après-midi par la dégustation de ces gâteaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T13:30:00+02:00

2022-10-07T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Ambleny Autres Lieu MFR Ambleny Adresse 11 Rue du Pont Cheminet, 02290 Ambleny Ville Ambleny lieuville MFR Ambleny Ambleny Departement Aisne

MFR Ambleny Ambleny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambleny/

Atelier Cuisine à la MFR d’Ambleny organisé par les élus de la MSA Picardie MFR Ambleny 2022-10-07 was last modified: by Atelier Cuisine à la MFR d’Ambleny organisé par les élus de la MSA Picardie MFR Ambleny MFR Ambleny 7 octobre 2022 Ambleny MFR Ambleny Ambleny

Ambleny Aisne