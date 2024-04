Mezzé Jazz La Chapelle-de-Brain, vendredi 12 avril 2024.

Mezzé Jazz La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Une soirée riche en styles et en découvertes musicales ! Au programme, des standards du jazz, du funk, du swing et de l’improvisation.

Avec la chorale ados Team chant, l’ensemble Jazz vocal, les Combo jazz et le CRI du jazz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12 20:00:00

Espace loisirs

La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne

