Mezzanyn Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mezzanyn Les Disquaires Paris, 17 décembre 2023, Paris. Le dimanche 17 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Une découverte des Disquaires dans un style qu’elle assume : l’hyper-pop. Il existe une porte derrière laquelle Mezzanyn puise son inspiration. Une extension de l’univers, un espace où elle compose ses prods d’influences hyper-pop. C’est là-bas qu’elle libère sa voix pour se rebeller et aimer un monde duquel elle s’éloigne. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact :

Mezzanyn Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Les Disquaires Paris latitude longitude 48.85386000334,2.37554996385032

Les Disquaires Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/