Mezzanine sur mer MEZZANINE PIGALLE Paris, 28 juin 2023, Paris.

Du mercredi 28 juin 2023 au samedi 29 juillet 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 18h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Entrée libre – carte des consommations au bar (boissons et tapas)

Après une saison foisonnante dans sa tanière, mezzanine prend le large et embarque tous les copains à bord de son trimaran habitable ! N’est-ce pas le rêve estival par excellence ?

C’est en lieu et place de la terrasse (extended) des Trois Baudets que mezzaine installe sa quincaillerie : parasols de plage, transats, grandes tablées pour se retrouver à 28, dj set, jolie carte de tapas, cocktails, mocktails, vin nat, vide dressing : une prog simple de quartier pour se retrouver sans se donner rdv, ni réfléchir, un point de chute easy going du mercredi au samedi de 18h à 22h !

Au programme :

Zoom sur une initiative locale le mercredi

Apéro vide-dressing et artisanat le jeudi

Pique-niques spécialités du monde le vendredi

DJ Théma le vendredi pour les curieux

▶︎ Mercredi 28 juin : CARTE BLANCHE À MONTMARTRE ADDICT !

On vous prépare une soirée pleine de surprises et forcément 100% montmartroise !-

▶︎ Jeudi 29 juin GRAND BAZAR : APÉRO VIDE DRESSING & ARTISANAT en partenariat avec On ne Badine pas Avec l’Art

Quand ripailles rime avec bonnes trouvailles ! Camille et Paola ont déjà invité plus de 120 artisans (céramique, vintage, tatoo, nail art…) sur leurs POP UP x CLUB tout au long de l’année, on se délecte à l’avance de leur sélection spéciale été 2023 !

▶︎ Samedi 1 juillet : DIG OUT ! DJ SET THÉMA POUR CURIEUX Pionniers du Hip Hop (et leur héritage)

Un panorama non exhaustif et totalement subjectif des premières décennies du hip hop avec Herr Shinoz : de Spoonie Gee à Jeru The Damaja, en passant par A Tribe Called Quest, Da Brat, sans oublier Afrika Bambaataa, et pourquoi pas Kraftwerk, car on n’a peur de rien.

▶︎ Mercredi 5 juillet : CARTE BLANCHE A VENI VERDI

L’association Veni Verdi agit depuis 2010 pour une agriculture de proximité, participative et sociale, pédagogique et créatrice d’activités économiques, avec la volonté d’apprendre au plus grand nombre à se réapproprier ce savoir essentiel qu’est le vivant.Au programme:

– un atelier famille Adopte une bouture

– un atelier de végétalisation d’un bac des 3B

– un mini-marché des toits de Veni Verdi

▶︎ Jeudi 6 juillet : GRAND BAZAR : APÉRO VIDE DRESSING & ARTISANAT en partenariat avec On ne Badine pas Avec l’Art

▶︎ Vendredi 7 juillet : PIQUE-NIQUE SPÉCIALITÉS DU MONDE : I LOVE TANGER !

I LOVE TANGER !!! Cri du cœur et des papilles… Direction le détroit de Gibraltar pour savourer une chaude nuit marocaine : caviar d’aubergines, salade Taktouka et mini-brochettes accompagnées d’un thé menthe à la lueur des bougies et pourquoi pas d’un cocktail figue / mélasse de datte avec un peu de Gin…

▶︎ Samedi 8 juillet DIG OUT ! DJ SET THÉMA POUR CURIEUX

100% BRASIL : Sélection de musique chaudes et métissées, Vodkakoka do brasil mêlera les styles et les époques pour vous faire vivre un voyage tout en douceur, longeant la côte de Belém, Recife, Salvador, Rio de Janeiro…. Samba, Funk, Bossa Jazz, MPB, Hip Hop, Forró, Reggae, Baile Funk, Tropicalisme….

▶︎ Mercredi 12 juillet : CARTE BLANCHE AUX PIERROTS DE LA NUIT

On a lancé l’invitation aux Pierrots de La Nuit, si les dieux de l’emploi du temps sont avec nous, on devrait pouvoir organiser avec cette soirée ensemble ! On se réjouit ! Les Pierrots c’est une forme unique et innovante de médiation nocturne, artistique et sociale. L’occasion d’inviter nos voisins à partager un moment convivial !

▶︎ Jeudi 13 juillet : GRAND BAZAR : APÉRO VIDE DRESSING & ARTISANAT en partenariat avec On ne Badine pas Avec l’Art

▶︎ Vendredi 14 juillet : PIQUE-NIQUE SPÉCIALITÉS DU MONDE : BONNE ARRIVÉE À DAKAR

En voilà une idée réjouissante : fêter le 14 juillet aux couleurs du Sénégal, on vous prépare un assortiment de tapas à couper le souffle : pastels, plantains, accras et somptueux cocktails au rhum gingembre et bissap…

▶︎ Samedi 15 juillet : DIG OUT ! DJ SET THÉMA POUR CURIEUX

60’s & 70’s en français : du yé-yé au rock progressif en passant par la pop, le rock, la french bossa-nova et chanson française avec Sarah Maison.

▶︎ Mercredi 26 juillet : CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION RESPIRE !

Respire est une association de loi 1901, à vocation nationale, qui a pour objectif de prévenir les atteintes sanitaires de la pollution atmosphérique et d’améliorer la qualité de l’air.

▶︎ Jeudi 27 juillet : GRAND BAZAR : APÉRO VIDE DRESSING & ARTISANAT en partenariat avec On ne Badine pas Avec l’Art

▶︎ Vendredi 28 juillet : PIQUE-NIQUE SPÉCIALITÉS DU MONDE : BIENVENIDO EN BUENOS AIRES !

Notre tour du monde s’achève déjà… On finit en beauté avec un apéro Argentin ultra gourmand : empanadas, guacamole, tataki de boeuf sauce chimichurri accompagné de Pisco sour et Caipi en pagaille !

▶︎ Samedi 29 juillet : CLÔTURE : PETIT BAL A PIGALLE

Pour cette merveilleuse clôture de saison, on vous propose le Petit bal à Pigalle ! Moshé, notre ambianceur préféré prépare ses classiques, ses pépites, ses coups de cœur, ça sera beau, lumineux et généreux !

MEZZANINE PIGALLE 2 rue Coustou 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/963839288401989/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/mezzaninepigalle/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mezzaninepigalle/?ref=page_internal

