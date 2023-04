Marché des Producteurs de Pays Parvis du Foyer rural, 10 août 2023, Mézos.

Le régal des papilles : on dégustera en musique les traditionnelles spécialités locales.

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 23:00:00. EUR.

Parvis du Foyer rural

Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



A treat for the taste buds: traditional local specialties will be tasted to music

Un placer para el paladar: se degustarán especialidades locales tradicionales al ritmo de la música

Gaumenfreuden: Bei Musik werden die traditionellen lokalen Spezialitäten verkostet

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Mimizan