Visite guidée ludique 2 Rue du Puits Saint Come, 16 août 2023, Mézin.

Pour apprendre, c’est mieux en s’amusant ! Suivez une visite en participant à des mini-jeux et des quiz afin de comprendre l’univers de l’industrie bouchonnière..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 12:00:00. EUR.

2 Rue du Puits Saint Come Musée du Liège et du bouchon

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



To learn, it’s better to have fun! Take a tour by participating in mini-games and quizzes to understand the world of the cork industry.

La mejor forma de aprender es divirtiéndose Haga un recorrido participando en minijuegos y concursos para comprender el mundo de la industria del corcho.

Mit Spaß lernt es sich am besten! Nehmen Sie an einem Rundgang teil, indem Sie an Minispielen und Quizfragen teilnehmen, um die Welt der Korkindustrie zu verstehen.

