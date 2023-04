De l’énergie dans les bouchonneries ! Musée du Liège et du bouchon, 26 juillet 2023, Mézin.

Suivez-nous pour un voyage à travers le temps et découvrez comment, au travers d’une création et de manipulations, les bouchonneries ont utilisées l’énergie pour leur production au fil des trois derniers siècles !.

2023-07-26

Musée du Liège et du bouchon Rue du Puits Saint Come

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Follow us for a journey through time and discover how, through a creation and manipulations, the butcheries have used energy for their production over the last three centuries!

Acompáñenos en un viaje en el tiempo y descubra cómo, a través de una creación y unas manipulaciones, las carnicerías han utilizado la energía para su producción a lo largo de los tres últimos siglos

Begleiten Sie uns auf eine Reise durch die Zeit und entdecken Sie anhand einer Kreation und von Manipulationen, wie die Bouchonneries in den letzten drei Jahrhunderten Energie für ihre Produktion genutzt haben!

Mise à jour le 2023-04-20 par OT de l’Albret