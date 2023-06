Mézin fête le Floc Mézin, 24 juillet 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

Mézin fête le Floc de Gascogne avec des animations, dégustations et découvertes toute la journée !

Programme bientôt disponible.

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 . EUR.

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mézin celebrates Floc de Gascogne with events, tastings and discoveries all day long!

Program available soon

Mézin celebra el Floc de Gascogne con actos, degustaciones y descubrimientos durante todo el día

Programa disponible próximamente

Mézin feiert den Floc de Gascogne mit Animationen, Verkostungen und Entdeckungen den ganzen Tag lang!

Programm in Kürze verfügbar

