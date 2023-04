Atelier recyclage avec la cie ribambelle 2 Rue du Puits Saint Come Mézin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Mézin

Atelier recyclage avec la cie ribambelle 2 Rue du Puits Saint Come, 12 juillet 2023, Mézin. 10h30 : Atelier créatif avec matières recyclées proposé par la Cie Ribambelle..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 12:00:00. EUR.

2 Rue du Puits Saint Come Musée du Liège et du bouchon

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



10:30 am: Creative workshop with recycled materials proposed by the Cie Ribambelle. 10.30 h: Taller creativo con materiales reciclados propuesto por la empresa Ribambelle. 10:30 Uhr: Kreativer Workshop mit recycelten Materialien, angeboten von der Cie Ribambelle. Mise à jour le 2023-04-20 par OT de l’Albret

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Mézin Autres Lieu 2 Rue du Puits Saint Come Adresse 2 Rue du Puits Saint Come Musée du Liège et du bouchon Ville Mézin Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 2 Rue du Puits Saint Come Mézin

2 Rue du Puits Saint Come Mézin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezin/

Atelier recyclage avec la cie ribambelle 2 Rue du Puits Saint Come 2023-07-12 was last modified: by Atelier recyclage avec la cie ribambelle 2 Rue du Puits Saint Come 2 Rue du Puits Saint Come 12 juillet 2023 2 Rue du Puits Saint Come Mézin

Mézin Lot-et-Garonne