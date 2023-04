Visite guidée de Mézin Bureau d’Information Touristique, 10 juillet 2023, Mézin.

Au départ de l’office de tourisme, vous partirez à la découverte du village médiéval de Mézin avec son église Saint Jean Baptiste, sa place des arcades jusqu’au Mézin du XIXe et XXe siècles avec Armand Fallières et la cité bouchonnière..

2023-07-10 à ; fin : 2023-08-28

Bureau d’Information Touristique Place Armand Fallières

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



From the tourist office, you will discover the medieval village of Mézin with its church of Saint Jean Baptiste, its arcade square and the Mézin of the 19th and 20th centuries with Armand Fallières and the cork factory.

Partiendo de la oficina de turismo, descubrirá el pueblo medieval de Mézin con su iglesia de Saint Jean Baptiste, su plaza porticada y el Mézin de los siglos XIX y XX con Armand Fallières y la fábrica de corcho.

Vom Tourismusbüro aus erkunden Sie das mittelalterliche Dorf Mézin mit seiner Kirche Saint Jean Baptiste und dem Arkadenplatz bis hin zum Mézin des 19. und 20. Jahrhunderts mit Armand Fallières und der Korkenstadt.

