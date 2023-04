Chasse aux bouchons ! Musée du Liège et du bouchon Mézin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Chasse aux bouchons ! Musée du Liège et du bouchon, 19 mai 2023, Mézin. 14h à 15h30 : Chasse aux bouchons dans la ville de Mézin.

Réservation obligatoire..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 15:30:00. EUR.

Musée du Liège et du bouchon Rue du Puits Saint Come

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



2:00 pm to 3:30 pm: Corks hunt in the city of Mézin.

Reservation required. de 14.00 a 15.30 h: Caza del corcho en la ciudad de Mézin.

Reserva obligatoria. 14.00 bis 15.30 Uhr: Stöpseljagd in der Stadt Mézin.

