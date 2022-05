Mézin fête le Floc Mézin, 25 juillet 2022, Mézin.

Mézin fête le Floc de Gascogne avec des animations, dégustations et découvertes toute la journée !

Tout au long de la journée :

– Dégustation des Floc de Gascogne primés et vente sur place.

Animations pour toute la famille :

Petit-déjeuner gascon. Saynètes théâtrales

– 10h : Visite guidée de la ville de Mézin

– 16h : Visite guidée du Musée du liège et du bouchon

Démonstration et dégustation gourmande en compagnie de Cyril Carrini

Marché gourmand avec les producteurs, restauration sur place.

Remise du Prix d’Excellence au Concours Général Agricole de Paris.

Animation musicale de la soirée par un DJ

– 22h30 : Feu d’artifice

