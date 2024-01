Gala de danse Théâtre Côté Cour Mézin, dimanche 30 juin 2024.

Gala de danse Théâtre Côté Cour Mézin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 15:00:00

fin : 2024-06-30

Par l’association Art et Forme.

C’est le moment « magique » de la présentation des travaux des élèves de l’association « Art et Forme » la récompense d’un travail assidu et créatif !

Tout public.

Par l’association Art et Forme.

C’est le moment « magique » de la présentation des travaux des élèves de l’association « Art et Forme » la récompense d’un travail assidu et créatif !

Tout public.

.

Théâtre Côté Cour 6 Cours des Religieuses

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Gala de danse Mézin a été mis à jour le 2024-01-18 par OT de l’Albret