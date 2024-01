Silence on tourne Théâtre Côté Cour Mézin, samedi 6 avril 2024.

Silence on tourne Théâtre Côté Cour Mézin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Par la Troupe de la Dame Blanche, de Patrick Houdecoeur et Gérard Sileyras.

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une présentation pour tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage, on va découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant à lui, a des soucis de visibilité, le premier rôle féminin a des problèmes capillaires et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage…

Par la Troupe de la Dame Blanche, de Patrick Houdecoeur et Gérard Sileyras.

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une présentation pour tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage, on va découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant à lui, a des soucis de visibilité, le premier rôle féminin a des problèmes capillaires et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage…

.

Théâtre Côté Cour 6 Cours des Religieuses

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine theatre@ville-mezin.fr



L’événement Silence on tourne Mézin a été mis à jour le 2024-01-18 par OT de l’Albret