Le Printemps des Poètes Théâtre Côté Cour Mézin, samedi 16 mars 2024.

Le Printemps des Poètes Théâtre Côté Cour Mézin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Avec Lionel Jamon de la Compagnie Gaf’Alu Production .

« Dans ma maison vous viendrez d’ailleurs, ce n’est pas ma maison ». Nous voulions dire Prévert sans décors, avec des lumières brutes, un peu changeantes, très simples. Laisser sa langue libre, serpenter partout, dans les figures de style, dans l’humour joyeux, dans l’humour triste ou noir. Chez ceux « qui en ont » et ceux « qui n’en ont pas ». Chez les amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments quotidiens et aux moments oniriques.

Théâtre Côté Cour 6 Cours des Religieuses

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine theatre@ville-mezin.fr



