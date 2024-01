Slam Maras & Alexhino Théâtre Côté Cour Mézin, vendredi 8 mars 2024.

Slam Maras & Alexhino Théâtre Côté Cour Mézin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Par la Cie Maras.

Une résidence autour du slam et du beatbox a propulsé les collégiens sur scène. Depuis quatre ans déjà, sous l’impulsion de Julien Coupeau, professeur de mathématiques et d’éducation musicale, le collège Armand Fallières de Mézin accueille pendant une semaine une résidence d’artistes sur le thème du slam et du beatbox. Restitution du travail des collégiens sur la scène du théâtre de Mézin du spectacle de la compagnie.

EUR.

Théâtre Côté Cour 6 Cours des Religieuses

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine theatre@ville-mezin.fr



