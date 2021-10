Mézidon Vallée d'Auge Esplanade de la Gare Calvados, Mézidon Vallée d'Auge MEZIJAZZ special Camion Jazz Esplanade de la Gare Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Esplanade de la Gare, le samedi 18 juin 2022 à 20:30

Pour la fête de la musique 2022, Mézijazz accueille le “Camion Jazz”, une institution bas-normande qui forme des amateurs à cette esthétique et anime des sessions de jazz. Organisé pour former des musiciens en journée, le groupe organisera et animera une jam session le soir. L’évènement est ouvert à tous les musiciens de l’agglomération.

Gratuit

Esplanade de la Gare 14270 Mézidon-Canon Mézidon Vallée d'Auge Mézidon-Canon Calvados

2022-06-18T20:30:00 2022-06-18T21:30:00

2022-06-18T20:30:00 2022-06-18T21:30:00

