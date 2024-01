Mézigue La Gaîté Lyrique Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 23h30 à 05h00

.Tout public. payant

Sur réservation

On nous a dit : « Mézigue aka Mezmerlin l’enchanteur n’a pas vraiment d’histoire à raconter, il diffuse de l’air qui possède une certaine saveur… Si vous aimez le principe, invitez-le, sinon ne l’invitez pas. Serrage de main. » Alors on l’a invité.

Le troisième album de Mézigue “Qui Existe”, produit dans les studios de D.KO Records originel à Villette 45 (Aubervilliers), au Waveform Studio à Bordeaux et au mythique studio Motorbass à Paris fondé par le regretté Philippe Zdar, sortira le 2 février 2024 ! Cette sortie sera suivie d’une tournée au mois de mars avec son premier live show aka le « Cendar Royal Direct Tour » en grandes salles et dans toute la France… avec bien sûr un stop à Paris, à la Gaîté Lyrique !

Mézigue a d’ailleurs un message :

« Pantruche le sh*t on avait rien dit pour toi !RDV À LA GAÎTÉ LYRIQUE LE 23 MARS 2024

Big concert de nuit avec nouveau Live Show, gros VJing et des guests de grandes qualités. Midors pas dessus le cuivre me mandez pas de listes »

Une soirée mémorable se dessine à l’horizon : de 23h30 à 05h00 en format club avec une scénographie sur mesure, un vidéo show immersif à 360° et un line up 5 étoiles car Mézigue ne viendra pas seul…

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.gaite-lyrique.net/evenement/mezigue-2024 https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.gaite-lyrique.net/evenement/mezigue-2024

Mézigue