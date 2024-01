Histoire des paysages de Brenne Mézières-en-Brenne, mercredi 21 février 2024.

Mézières-en-Brenne Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-21 09:30:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, partez à la découverte des paysages de Brenne en hiver.

En Brenne, la biodiversité résulte d’une combinaison heureuse entre l’action de l’homme et une géologie singulière. On découvre les évènements naturels qui ont modelé le socle géologique de cette région et on comprend l’importance des interactions entre l’homme et les milieux présents.

EUR.

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



