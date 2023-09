Octobre Rose Mézières-en-Brenne, 14 octobre 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Plusieurs animations se déroulent dans le cadre d’octobre Rose: brocante, rando, théâtre….

Dimanche 2023-10-14 08:00:00 fin : 2023-10-15 . 12 EUR.

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Several events are taking place as part of Pink October: flea market, hike, theater…

En el marco del Octubre Rosa se celebran diversos actos, como un mercadillo, un paseo y teatro.

Im Rahmen des Rosa Oktobers finden mehrere Veranstaltungen statt: Flohmarkt, Wanderung, Theater…

Mise à jour le 2023-09-26 par Destination Brenne