Marché gourmand et bal trad Place Jean Moulin, 12 août 2023, Mézières-en-Brenne.

La bibliothèque propose un apéro-rencontre à la médiathèque suivi d’un marché de producteurs locaux et d’un concert sur la place du village..

Samedi 2023-08-12 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-12 . EUR.

Place Jean Moulin

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



The library proposes an aperitif-meeting at the media library followed by a market of local producers and a concert on the village square.

La biblioteca propone un aperitivo en la mediateca seguido de un mercado de productores locales y un concierto en la plaza del pueblo.

Die Bibliothek lädt zu einem Aperitif-Treffen in der Mediathek ein, gefolgt von einem Markt mit lokalen Produzenten und einem Konzert auf dem Dorfplatz.

Mise à jour le 2023-05-10 par Destination Brenne