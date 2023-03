Concert Nohant Festival Chopin « hors les murs » Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’Évènement: Indre

Indre Mézières-en-Brenne . Raphaëlle Moreau, violon et Yves Henry, piano. Nommée en 2020 dans la catégorie Révélations aux Victoires de la Musique Classique, Raphaëlle joue dans de nombreuses formations prestigieuses en France et en Europe. Elle collabore régulièrement avec Renaud et Gautier Capuçon sur un violon Domenico Montagnana de 1740 prêté par Emmanuel Jaeger.

Président du Festival, Yves Henry est un pianiste émérite qui, parallèlement à sa carrière artistique, enseigne au Conservatoire national supérieur de musique de Paris ainsi qu’au Conservatoire à rayonnement régional de Paris. La collégiale accueille, un concert « hors les murs » dans le cadre du Nohant Festival Chopin avec Raphaëlle Moreau, violon et Yves Henry, piano. krolicch@gmail.com +33 7 71 28 24 27 http://www.festivalnohant.com/ ©Nohant festival Chopin

