Rivages, 26 avril 2023, Mézières-en-Brenne .

Rivages

2 rue de la mairie Mézières-en-Brenne Indre

2023-04-26 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-26

Mézières-en-Brenne

Indre

.

Rivages est la première étape d’un diptyque, pour évoquer le problème grandissant de la pollution des océans, auprès du jeune public.

Rivages nous parle de la mer, des bords de mers, des mondes sous-marins, des imaginaires aquatiques… et du plastique qui envahit les côtes du monde entier, des déchets jetés négligemment ou abandonnés de façon inconsciente qui se retrouvent petit à petit dans les océans pour former le 8ème continent.

Rivages prend la forme d’un spectacle mêlant musique et chant et théâtre d’objets. Le décor se déploie, émergeant de valises, en suivant le courant des chansons.

Spectacle mêlant musique et chant et théâtre d’objets par la Cie « Le chant du ressort ».

bibliotheque@mcom.fr +33 2 54 38 12 67

