Mézières-en-Brenne, il y a un siècle Mézières-en-Brenne

Venez découvrir Mézières-en-Brenne avec le maire Jean-Louis Camus

Jean-Louis Camus, maire et amoureux de Mézières-en-Brenne, nous emmène pour une balade dans la capitale brennouse à l’aube du XXe siècle. A partir de l’agrandissement de 39 cartes postales, il nous fera découvrir la vie de Mézières-en-Brenne

en 1900 avec ses foires, son comice agricole, ses commerces et ses habitants posant devant les maisons et monuments dans des rues sans automobiles. Cherchons les différences, devantures transformées, bâtiments restaurés ou nouvelles

constructions et terminons ce voyage dans le temps autour d’un verre de l’amitié. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 09:00:00

fin : 2024-08-17

Office de Tourisme

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

