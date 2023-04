Célébrons nos 50 ans ! Château de Crèvecœur, 13 mai 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Célébrons nos 50 ans !

Le château-musée de Crèvecœur fête ses 50 ans d’ouverture en 2023 ! A l’occasion de la nuit des musées et de Pierres en Lumières, le samedi 13 mai, le château de Crèvecœur vous invite à une soirée spectaculaire remplie d’animations. Le château sera notamment illuminé toute la soirée pour profiter d’une ambiance festive !

Au programme :

– Visite libre et visites guidées thématiques

– Performance artistique (création d’une fresque)

– Tournois de joutes et combats de chevaliers

– Spectacle de feu

Cette soirée sera l’occasion également de présenter notre toute nouvelle exposition qui retracera nos 50 ans d’ouverture.

De belles choses seront à découvrir lors de cette soirée de célébration totalement gratuite !.

2023-05-13 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-13 23:30:00.

Château de Crèvecœur

Château de Crèvecœur
Mézidon Vallée d'Auge 14340 Calvados Normandie



Let’s celebrate our 50th anniversary!

The castle-museum of Crèvec?ur celebrates its 50 years of opening in 2023! On the occasion of the night of the museums and of Pierres en Lumières, on Saturday, May 13, the castle of Crèvec?ur invites you to a spectacular evening filled with animations. The castle will be illuminated all evening to enjoy a festive atmosphere!

On the program:

– Free visit and thematic guided tours

– Artistic performance (creation of a fresco)

– Jousting tournaments and knights’ fights

– Fire show

This evening will also be the occasion to present our brand new exhibition which will retrace our 50 years of opening.

There will be a lot of great things to discover during this free evening of celebration!

Celebramos 50 años

¡El castillo-museo de Crèvec?ur celebra su 50 aniversario en 2023! Con motivo de la noche de los museos y de Pierres en Lumières, el sábado 13 de mayo, el castillo de Crèvecœur le invita a una velada espectacular llena de animaciones. ¡El castillo estará iluminado toda la noche para disfrutar de un ambiente festivo!

En el programa:

– Visitas autoguiadas y visitas guiadas temáticas

– Espectáculo artístico (creación de un fresco)

– Torneos de justas y combates entre caballeros

– Espectáculo de fuego

Esta noche también será la ocasión de presentar nuestra nueva exposición, que repasará nuestros 50 años de apertura.

Habrá mucho que descubrir en esta noche de fiesta gratuita

Feiern wir unser 50-jähriges Jubiläum!

Das Schlossmuseum von Crèvec?ur feiert 2023 sein 50-jähriges Bestehen! Anlässlich der Nacht der Museen und Pierres en Lumières am Samstag, den 13. Mai, lädt Sie das Schloss Crèvec?ur zu einem spektakulären Abend voller Animationen ein. Das Schloss wird insbesondere den ganzen Abend über beleuchtet sein, um eine festliche Atmosphäre zu genießen!

Auf dem Programm stehen:

– Freie Besichtigung und thematische Führungen

– Künstlerische Leistung (Erstellung eines Wandgemäldes)

– Ritterturniere und Ritterkämpfe

– Feuershow

An diesem Abend wird auch unsere brandneue Ausstellung präsentiert, die unsere 50-jährige Öffnungszeit dokumentiert.

An diesem völlig kostenlosen Feierabend gibt es viel zu entdecken!

