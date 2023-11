Oldelaf & Arnaud Joyet – Traqueurs de Nazis LA LOCO, 3 février 2024, MEZIDON CANON.

Oldelaf & Arnaud Joyet – Traqueurs de Nazis LA LOCO. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-01-24 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

THEATRE MUNICIPAL (1-2021-001911/2-2021-1912/ 3-2021-001913) présente ce spectacle Oldelaf & Arnaud Joyet Traqueurs de nazis Mercredi 24 janvier 2024 à 20h00 au Théâtre Municipal de Béthune Peut-on rire d’un combat aussi lourd que la traque d’anciens nazis ? “Oui !”, répond Oldelaf qui donne de sa personne dans ce spectacle mêlant un pitch irrésistiblement absurde à un chapelet de chansons désopilantes. L’auteur-compositeur-interprète et son compère de 30 ans, Arnaud Joyet, se glissent dans la peau de deux étudiants un peu bas de plafond découvrant le parcours de Serge et Beate Klarsfeld dans un reportage télévisé. Déterminés à reprendre le flambeau, ces idéalistes se lancent dans une chasse aux nazis. Cette noble entreprise les mènera de la bibliothèque du Perreux-sur-Marne à Bogota, en passant par la forêt de Rambouillet ou encore un bowling. Situations improbables, jeux de mots inventifs et revirements scénaristiques… A défaut de criminels de guerre, Oldelaf et Arnaud Joyet mettent KO la morosité. Accès PMR: 03 21 54 97 40 Oldelaf, Arnaud Joyet

LA LOCO MEZIDON CANON rue de la Futaie Calvados

20.0

EUR20.0.

