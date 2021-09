Mezerg + Grayssoker La CLEF, 8 octobre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Mezerg + Grayssoker

La CLEF, le vendredi 8 octobre à 20:30

Musicien bricoleur à l’inventivité permanente, Mezerg est un one-man band qui mêle instruments acoustiques (piano préparé, batterie) et analogiques (synthétiseurs vintage, Theremin). Il se met en scène dans des vidéos improbables qui ont fait aujourd’hui plusieurs fois le tour du monde. Virtuose à l’esprit punk capable de passer du ragtime au classique qu’il télescope à des beats techno ou trans, Mezerg revendique la paternité de son propre style, le “piano boom boom” et réconcilie par la même occasion amateurs de concerts et de clubbing. Ce savant fou de la techno organique, sorte de chaînon manquant entre Marc Rebillet et Louis Cole, réussit le tour de force d’improviser ses sets, faisant de chaque concert une expérience unique pour le spectacteur. Bien plus qu’une curiosité, un génial original. [www.facebook.com/Mezerg](http://www.facebook.com/Mezerg) [[https://youtu.be/3smM-m-8P-Y](https://youtu.be/3smM-m-8P-Y)](https://youtu.be/3smM-m-8P-Y) Clément Palomba alias Grayssoker, le nouvel ovni de la scène française dépoussière l’image de l’accordéon : ce multi-instrumentiste aux 10 ans de formation classique et jazz, invente l’accordéon branché sur pédales d’effet qui reproduit même les sons de guitares. Depuis 2018, son “Fuck Musette Tour” croise Hilight Tribe, Gojira, Igorrr (patience… ici le 8 avril 2022) et propose des performances live intenses avec des compositions évoluant de la trap à la techno. [www.facebook.com/grayssoker](http://www.facebook.com/grayssoker) [[https://youtu.be/xk90PcSAIPY](https://youtu.be/xk90PcSAIPY)](https://youtu.be/xk90PcSAIPY)

Entre accordéon électrique et piano boom boom, la techno qui va nous faire bouger !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



