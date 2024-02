MEZERG ELOI BONNIE BANANE CABARET BOTANIQUE Rennes, samedi 13 avril 2024.

Le festival Mythos Mezerg Piano Boom BoomMezerg s’accroche pieds et mains liés à ses instruments, tel un sémaphore il nous envoie les signaux visuels et sonores d’une techno électro acoustique et nous embarque pour une croisière énergisante aux accents Balkaniques… Préparez vous à une explosion de touches ! Ça va briser des nuques et taper du pied !!!EloiFrance / Hyperpop / Rock alternatifDernier OrageRévélée il y a deux ans avec sa reprise de « Jtm de ouf », ELOI s’est imposée comme l’une des figures montantes de la scène alternative en publiant deux EPs — Acedia (2020) et Pyrale (2021) — qui ont consacré son style de production novateur et sa plume incandescente. Après avoir bravé les flammes sous les kicks gabbers, elle fait à présent sonner les guitares à l’heure de son Dernier Orage — un premier album qui souffle avec force sur ses tempêtes adolescentes et porte le regard au-delà de la grisaille. Explorant sa mémoire embrumée, ELOI laisse s’agiter des souvenirs euphoriques et douloureux, et se livre à un dernier va-et-vient temporel pour refermer les cicatrices du passé.Bonnie BananeFrance / PopFranchementBonnie Banane revient avec « Franchement », single annonciateur d’un nouvel album à venir !Elle a débarqué dans le paysage musical français il y a une petite dizaine d’années. Fière Bretonne installée à Paris depuis ses 17 ans, elle a pris le temps de trouver sa voie et d’imposer son style. Exigeante et alerte, cette artiste développe un univers rare, qui emprunte au meilleur de la soul américaine et à une pop française espiègle, traçant une ligne claire d’Erykah Badu à Catherine Ringer.

Tarif : 38.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 21:00

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35