Allez Les Filles présente Mezerg en concert exceptionnel à Relache ! Samedi 7 août / Square Dom Bedos / 19h 5€ / adhérents Alf et carte jeune / 10 € en prév. Contrôle du Pass Sanitaire Mezerg (Fr) – Electro hybride D’origine bordelaise, musicien bricoleur à l’inventivité permanente, Mezerg est un one-man band qui mêle instruments acoustiques (piano préparé, batterie) et électroniques (synthétiseurs, theremin) et aime se mettre en scène dans des vidéos toujours plus fun qui ont fait aujourd’hui plusieurs fois le tour du monde. Virtuose à l’esprit punk capable de passer du ragtime au classique et qu’il télescope à des beats techno ou trans, Mezerg revendique la paternité de son propre style, le « piano boom boom » et réconcilie par la même occasion amateurs de concerts et de clubbing. [[https://www.facebook.com/Mezerg](https://www.facebook.com/Mezerg)](https://www.facebook.com/Mezerg) Cheap House (Fr) – Techno DIY La Techno DIY. Munis d’une basse, d’une batterie, d’un saxophone et de synthés, les Strasbourgeois de Cheap House provoquent le soulèvement des corps échauffés par leurs basses fréquences et leurs rythmes frénétiques, générant une véritable transe communicative. Puisant leur inspiration du mouvement post-jazz de Londres comme de la techno de Détroit en passant par les pionniers de la french touch, ces performers passionnés jouent sans séquences ni ordinateurs leurs beats techno avec l’énergie d’un punk déchaîné. [[https://www.facebook.com/cheapHouseband/](https://www.facebook.com/cheapHouseband/)](https://www.facebook.com/cheapHouseband/) The Big Idea (Fr) – Pop Débarqués de La Rochelle, les six musiciens de The Big Idea aiment composer des bandes-son pour des histoires qu’ils imaginent (un polar érotique, un conte fantastique, un album en forme de jeu où chaque chanson représenterait un personnage…). De l’imagination à revendre pour une pop tantôt baroque, tantôt indie rock ou même psychédélique : elle est là la grande (et bonne) idée ! [[https://www.facebook.com/thebigideamusic](https://www.facebook.com/thebigideamusic)](https://www.facebook.com/thebigideamusic) Billetteries : Adhérents : Sur les événements au stand et merch ou aux bureaux de l’association : 9, rue Teulère (33 / BDX) Yurplan : [[https://ypl.me/iF6](https://ypl.me/iF6)](https://ypl.me/iF6) Hello Asso : [[https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/mezerg-guest](https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/mezerg-guest)](https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/mezerg-guest) Fnac : [[https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/musique-electronique-mezerg-guest-man10sb0-lt.htm](https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/musique-electronique-mezerg-guest-man10sb0-lt.htm)](https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/musique-electronique-mezerg-guest-man10sb0-lt.htm) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposez de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [[https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie)](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [[https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi)](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [[https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles)](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) Buvettes et restauration sur place @Supercoop accompagne Allez les filles dans la restauration sur place durant toutes les dates (sans)Relache 2021. @supercooobdx c’est quoi ? C’est le supermarché qui change tout ! Participatif et coopératif, son fonctionnement unique fait profiter de tarifs moins chers à ses adhérents. Venez visiter leur stand à côté du merchandising Allez les filles ! [[https://supercoop.fr/](https://supercoop.fr/)](https://supercoop.fr/)

