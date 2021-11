MEZERG 6Mic, 16 avril 2022, Aix-en-Provence.

MEZERG

6Mic, le samedi 16 avril 2022 à 20:30

Mezerg s’accroche pieds et mains liés à ses instruments. Tel un sémaphore, il nous envoie les signaux visuels et sonores d’une techno électro-acoustique et nous embarque pour une croisière énergisante aux accents balkaniques… Préparez-vous à une explosion de touches ! Ça va briser des nuques et taper du pied ! & more guests to be announced Billetterie : [https://bit.ly/mezerg6mic](https://bit.ly/mezerg6mic) _______________________________________ LINE-UP ◉ MEZERG | Techno électro-acoustique (LIVE) SC : [https://soundcloud.com/mezerg](https://soundcloud.com/mezerg) ◉ TBA ◉ TBA ◉ TBA _______________________________________ ?️ Billetterie : [https://bit.ly/mezerg6mic](https://bit.ly/mezerg6mic) ◉ EARLY TICKET : 16€ (+ frais de loc) ◉ REGULAR TICKET : 19€ (+ frais de loc) ◉ LATE TICKET : 24€ (+ frais de loc)

de 18 à 26€

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



