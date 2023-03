27ÈME RASSEMBLEMENT TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES SAPEURS POMPIERS ET GRAND BRIC À BRAC Mézeray Mézeray Catégories d’Évènement: Mézeray

Sarthe

27ÈME RASSEMBLEMENT TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES SAPEURS POMPIERS ET GRAND BRIC À BRAC, 18 juin 2023, Mézeray, Sarthe

2023-06-18 06:30:00 – 2023-06-18 17:30:00 Mézeray

Sarthe Mézeray . L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers de Malicorne-Mézeray organise un grand bric à brac réservé aux particuliers. 27ème rassemblement technique départemental des Jeunes Sapeurs Pompiers et bric à brac +33 6 43 05 28 46 Mézeray

