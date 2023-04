Marché de Mézel, 1 janvier 2023, Mézel.

La commune de Mézel accueille des producteurs et artisans. Le marché se fera tous les vendredi de 17 à 19h toute l’année ..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Mézel 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



The commune of Mézel welcomes producers and craftsmen. The market will take place every Friday from 5 to 7 pm all year round.

El municipio de Mézel acoge a productores y artesanos. El mercado tendrá lugar todos los viernes de 17 a 19 horas durante todo el año.

Die Gemeinde Mézel beherbergt Produzenten und Handwerker. Der Markt findet das ganze Jahr über jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr statt .

Mise à jour le 2021-12-29 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains