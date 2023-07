THÉÂTRE : LA FABULEUSE HISTOIRE D’EDMOND ROSTAND Mèze, 3 février 2024, Mèze.

Mèze,Hérault

Sur scène, Philippe Car déroule le fil de l’existence d’Edmond, de sa naissance à sa mort, les rencontres qui ont changé sa vie, ses premières expériences d’auteur jusqu’aux réalisations de ses propres spectacles. .

2024-02-03 20:00:00 fin : 2024-02-03 . EUR.

Mèze 34140 Hérault Occitanie



On stage, Philippe Car unfolds the story of Edmond’s life, from birth to death, the encounters that changed his life, his first experiences as an author, and the production of his own shows.

Sobre el escenario, Philippe Car despliega la historia de la vida de Edmond, desde su nacimiento hasta su muerte, los encuentros que cambiaron su vida, sus primeras experiencias como autor y la producción de sus propios espectáculos.

Auf der Bühne entrollt Philippe Car den Faden von Edmonds Existenz, von seiner Geburt bis zu seinem Tod, die Begegnungen, die sein Leben verändert haben, seine ersten Erfahrungen als Autor bis hin zu den Realisierungen seiner eigenen Aufführungen.

