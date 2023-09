A L’ENDROIT DU BAL : REPRESENTATION DU BAL POPULAIRE Mèze, 22 septembre 2023, Mèze.

Mèze,Hérault

L’ITEP Nazareth de la Fondation de l’Armée du Salut, la Compagnie Satellite et Entrelacs questionnent l’Être, le Devenir, le corps, l’exploration des regards pluriels. Evénement organisé dans le cadre de la candidature au label « Capitale Européenne de la Culture ». .

2023-09-22 20:00:00 fin : 2023-09-22 . .

Mèze 34140 Hérault Occitanie



The Salvation Army Foundation’s ITEP Nazareth, Compagnie Satellite and Entrelacs question Being, Becoming, the body, and the exploration of multiple viewpoints. Event organized as part of the city’s candidacy for the « European Capital of Culture » label.

El ITEP Nazaret de la Fundación del Ejército de Salvación, la Compagnie Satellite y Entrelacs exploran los temas del Ser, el Devenir, el cuerpo y la exploración de múltiples perspectivas. El acto se organiza en el marco de la candidatura de la ciudad a la « Capital Europea de la Cultura ».

Das ITEP Nazareth der Fondation de l’Armée du Salut, die Compagnie Satellite und Entrelacs hinterfragen das Sein, das Werden, den Körper und die Erforschung pluralistischer Sichtweisen. Veranstaltung im Rahmen der Bewerbung um das Label « Europäische Kulturhauptstadt ».

Mise à jour le 2023-09-13 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE