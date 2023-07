ÉCO-DIALOGUES : LA GLACE ET LE CIEL Mèze, 16 juillet 2023, Mèze.

Mèze,Hérault

Sous sa forme solide, l’eau a permis de retracer grâce aux carottages glaciaires, l’évolution de l’atmosphère sur plus de 800 000 ans. Le film de Luc JACQUET (« La marche de l’empereur », « Il était une forêt ») raconte cette découverte par un scientifique exceptionnel, Claude LORIUS, décédé en mars, et à qui sera rendu hommage..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Mèze 34140 Hérault Occitanie



In its solid form, water has made it possible to trace the evolution of the atmosphere over more than 800,000 years, thanks to glacial coring. The film by Luc JACQUET (« La marche de l’empereur », « Il était une forêt ») tells the story of this discovery by an exceptional scientist, Claude LORIUS, who passed away in March, and to whom tribute will be paid.

En su forma sólida, el agua ha permitido trazar la evolución de la atmósfera a lo largo de más de 800.000 años gracias a los núcleos de hielo. La película de Luc JACQUET (« La marche de l’empereur », « Il était une forêt ») cuenta la historia de este descubrimiento de un científico excepcional, Claude LORIUS, fallecido en marzo, a quien se rendirá homenaje.

In seiner festen Form hat es Wasser ermöglicht, dank der Gletscherkernbohrungen die Entwicklung der Atmosphäre über 800 000 Jahre hinweg nachzuvollziehen. Der Film von Luc JACQUET (« La marche de l’empereur », « Il était une forêt ») erzählt von dieser Entdeckung eines außergewöhnlichen Wissenschaftlers, Claude LORIUS, der im März verstorben ist und dem eine Hommage gewidmet wird.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE