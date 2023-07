MARCHÉ GOURMAND DE MÈZE Mèze, 7 juillet 2023, Mèze.

Mèze,Hérault

Vivez et Mangez Fermier dans une soirée festive autour de délicieuses assiettes fermières composées devant vous par nos producteurs, artisans et vignerons, un régal pour tous les sens !.

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-07 . .

Mèze 34140 Hérault Occitanie



Live and Eat Farms in a festive evening around delicious farm plates composed in front of you by our producers, craftsmen and winemakers, a treat for all senses!

Live and Eat Farmhouse para una velada festiva de deliciosos platos de granja preparados delante de usted por nuestros productores, artesanos y viticultores: ¡una fiesta para todos los sentidos!

Vivvez et Mangez Fermier in einem festlichen Abend rund um köstliche Bauernteller, die vor Ihren Augen von unseren Produzenten, Handwerkern und Winzern zusammengestellt werden – ein Genuss für alle Sinne!

Mise à jour le 2023-06-20 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE