Hérault Mèze . GRATUIT – modalité de participation et d’inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr Plantes mellifères et pollinisation

Le 1/04/2023 lors de la fête du printemps -Mèze

Entre 14h et 17h – Sans inscription La pollinisation vue sous un angle scientifique et ludique peut vite s’avérer être une activité artistique.

Animation réalisée par le CPIE Bassin de Thau Lieu de rdv : Mèze, parc de sesquier Cette animation, vous est proposée dans le cadre d'un programme d'animation et de découverte de l'environnement et des espaces naturels sensibles, partenariat entre le Département de l'Hérault et le réseau COOPERE 34.

