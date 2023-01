MÈZE FÊTE SES VIGNERONS : SPECTACLE LE VIN BOURRU Mèze Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

Mèze

MÈZE FÊTE SES VIGNERONS : SPECTACLE LE VIN BOURRU Mèze, 17 janvier 2023, Mèze . MÈZE FÊTE SES VIGNERONS : SPECTACLE LE VIN BOURRU Médiathèque André Chedid Mèze Hérault

2023-01-17 – 2023-01-17 Mèze

Hérault D’après le texte de Jean-Claude Carrière, « Jadis, le vin bourru était le premier vin tiré, pas encore achevé, que l’on goûtait au mois de novembre.

C’est aussi le titre choisi par Jean-Claude Carrière, évoquant, par un texte poétique, son enfance dans son village héraultais de Colombière-sur-Orb de 1931 à 1945. Le comédien Gilles Buonomo, de la compagnie Itinéraire Bis, apporte sa verve poétique et son jeu de scène talentueux, au texte de l’écrivain languedocien.Gilles Buonomo joue sur les anecdotes et les histoires puisées dans les souvenirs de l’auteur, jusqu’au moment où ce dernier quitte son village pour le lycée parisien Voltaire en 1945, laissant, comme il écrit, son jumeau imaginaire à Colombière, près de la rivière et des arbres… prenant avec lui son accent de cigales… Le personnage est bien ancré dans le comédien qui, de son amour pour la langue d’oc et les beaux mots illustrés de l’auteur, a su faire vibrer le public conquis. C’est quelque part un bel hommage à un monde paysan aujourd’hui disparu, où l’on savait si bien prendre le temps. » Spectacle suivi d’une dégustation de vins. +33 4 67 73 71 84 Mèze

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Mèze Adresse Médiathèque André Chedid Mèze Hérault Ville Mèze lieuville Mèze Departement Hérault

Mèze Mèze Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meze/

MÈZE FÊTE SES VIGNERONS : SPECTACLE LE VIN BOURRU Mèze 2023-01-17 was last modified: by MÈZE FÊTE SES VIGNERONS : SPECTACLE LE VIN BOURRU Mèze Mèze 17 janvier 2023 Hérault Médiathèque André Chedid Mèze Hérault Mèze

Mèze Hérault