APÉRO-CONCERT#2 DU FESTIVAL DE THAU ECHOES, A TRIBUTE TO PINK FLOYD Mèze, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

Une invitation à un voyage musical en immersion totale dans l’univers de Pink Floyd

LE RETOUR DES APÉRO-CONCERTS !

En attendant de danser les pieds dans l’eau et la tête sous les étoiles au festival cet été, nous vous avons concocté un programme printanier.

Un simple son, reconnaissable entre mille des battements de c½ur, puis quelques accords mythiques… Ainsi commence Dark Side of the Moon. Fermez les yeux, l’illusion est totale le rock atmosphérique de Pink Floyd envahit littéralement l’espace et envoûtent nos oreilles.

Depuis presque 20 ans, le groupe montpelliérain Echoes s’est donné pour mission de faire découvrir ou redécouvrir ce groupe culte qui a révolutionné la musique occidentale.

Leur concert se vit comme un voyage immersif dans l’univers psychédélique des Pink Floyd les musiciens d’Echoes recherchent à la note près le son issu des albums du groupe.

Si nul besoin d’être fan pour se laisser submerger, nombreux.ses sont celles et ceux qui pourraient le devenir après cet hommage magistral !

Distribution :

Antoine Veit batterie, chant

Laurent Garces guitare et chant

Romuald Klein guitare et chant,

Didier Witzack basse

Christophe Perez claviers

Foyer Municipal

Rue Sadi Carnot

Mèze 34140 Hérault Occitanie



