Authentik Compagny Déséquilibré ESPACE JEAN POPEREN, 15 décembre 2023, MEYZIEU.

Authentik Compagny Déséquilibré ESPACE JEAN POPEREN. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 19:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

MAIRIE DE MEYZIEU (1/1116063) présente ce spectacle. Tenir un équilibre sur la tête, est ce plus facile que garder la tête sur les épaules ? Tout est question d’équilibre mental et physique. Voici l’histoire d’une résidence bien mystérieuse, aux logis recelant de secrets enfouis et énigmatiques. Au commencement était une thérapie de groupe par biens d’étranges occupants, à l’allure solitaire et aux effets personnels atypiques … Les résidents se dévoilent peu à peu et la séance se retrouve sans dessus-dessous : la démesure devient la règle, les souvenirs se glissent dans la réalité, le téléphone ne fait que sonner, les sentiments sont mitigés et le sifflement joue des airs de mélodie. Sous l’emprise d’une spirale de mouvement circulaire, les résidents invoquent une onde positive au sein de la séance. Progressivement le personnel devient débordé, les blouses s’envolent, le mental flirte avec le burn out, les pas de danse donnent une sensation de libération.N° de téléphone PMR : 04 72 45 16 61 OU 04 78 04 07 33

ESPACE JEAN POPEREN MEYZIEU 1 RUE LOUIS JOUVET Rhône

