Dans le cadre des 4ème Automnales de Meyssac – soirée spectacle d’ombres Meyssac, 8 octobre 2023, Meyssac.

Meyssac,Corrèze

« Le petit cabaret d’ombres », soirée animée par la Compagnie du Théâtre des Ombres, petit théâtre qui raconte en ombres des histoires d’origine orientale. Réalisation de Christophe Bastien-Thiry.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



« Le petit cabaret d’ombres », an evening hosted by the Compagnie du Théâtre des Ombres, a small theater that tells oriental stories in shadows. Directed by Christophe Bastien-Thiry

« Le petit cabaret d’ombres », una velada organizada por la Compagnie du Théâtre des Ombres, un pequeño teatro que cuenta historias orientales en la sombra. Dirigida por Christophe Bastien-Thiry

« Le petit cabaret d’ombres », Abendveranstaltung mit der Compagnie du Théâtre des Ombres, einem kleinen Theater, das Geschichten orientalischen Ursprungs im Schatten erzählt. Regie: Christophe Bastien-Thiry

